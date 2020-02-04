Штаб по профилактике и контролю за распространением коронавируса создан в Петербурге. Возглавил его вице-губернатор по безопасности

Вслед за федеральным центром в Северной столице появился оперативный противокоронавирусный штаб. Распоряжением губернатора от 4 февраля руководство возложено на вице-губернатора, курирующего в правительстве вопросы безопасности, Валерия Пикалёва.

Его замами назначены глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова и вице-губернаторы Петербурга Анна Митянина (курирует медицину) и Максим Соколов (курирует среди прочего туризм).

Смольный, помимо вышеперечисленных, в штабе будут представлять вице-губернатор Евгений Елин, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и председатель юридического комитета Екатерина Аксенова. Также в него вошли представители ГУ МВД по Петербургу и области, региональных Росгвардии, ФСБ и МЧС, сотрудники управления на транспорте МВД России в СЗФО, пограничного управления и Октябрьской железной дороги.

В функции операштаба включены вопросы координации деятельности органов власти в случае выявления заболевших коронавирусом в Петербурге, а также выработка оперативных мер по недопущению возникновения заболевания и его распространения.





По последним данным СМИ, коронавирус убил в Поднебесной уже 427 человек. Эпицентром эпидемии считается 11-миллионная столица провинции Хубэй Ухань. Исследователи полагают, что очагом заражения стал местный рынок.