Итоги января 2020 года от команды ARKAN

предоставлено компанией ARKAN

За первый месяц 2020 года было совершено 19 попыток угона транспортных средств. Лидерами по происшествиям в январе стали Санкт-Петербург и ЛО – 10 попыток, за ними идет Москва – 7 попыток и 2 попытки были совершены в регионах.

За январь было совершено 4 попытки угона автомобилей марки Toyota. Второе и третье место в ТОП-3 по популярности у злоумышленников разделили сразу несколько брендов: Land Rover – 3 попытки, Lexus – 3 попытки, Honda – 3 попытки, BMW – 1 попытка, Jaguar – 1 попытка, Ford – 1 попытка, Renault – 1 попытка, Kia – 1 попытка и Volkswagen – 1 попытка.

В 64% случаев угонщики использовали технические средства сканирования штатной сигнализации и радиоретрансляторы сигналов, а оставшиеся 36% пришлись на разбитие стекол. Но благодаря работе блокировок и радиоканалу ARKAN все дальнейшие действия злоумышленников остались безуспешными.

Дорогие автовладельцы, угонщики не сдают своих позиций и ежедневно совершают попытки покушений на транспортные средства. Устанавливайте дополнительные системы защиты. Это поможет свести риск угона к минимуму!