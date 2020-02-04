Смольный перебрасывает миллиарды с нового метро на старое. В минусе оказались «Казаковская» и «Большой проспект»

Смольный намерен перераспределить средства адресной инвестиционной программы 2020 года, которые предназначены на строительство метро. Больше 3 млрд отдают на то, чтобы закрыть вопросы с уже сданными станциями.

Проект постановления опубликован на сайте Смольного 4 февраля. Средства перераспределены следующим образом. Из 6 млрд на строительство Красносельско-Калининской линии сняты 1,6 млрд; около миллиарда – с оранжевой линии, теперь там осталось 3,5 млрд; смета замены эскалаторов на «Технологическом институте» «похудела» на 626 млн. Почти все отняли у перегонов «Беговая» – «Зоопарк» и «Комендантский проспект» – «Шуваловский проспект»: там осталось 100 млн и 50 млн соответственно.

При этом радикально – с 10 тысяч до 3,3 млрд растет графа «перенесенные работы по объектам ввода». Это нужно, чтобы закрыть акты работ по уже сданным зеленому и фиолетовому участкам.

«Данная корректировка необходима для того, чтобы обеспечить возможность завершения взаиморасчетов между заказчиком и подрядными организациями в рамках ранее исполненных контрактов (Невско-Василеостровская линия, Фрунзенский радиус)», – пояснили в КРТИ.

Напомним, в АИП 2020 года на строительство метро заложено 13,8 млрд рублей, в 2021-м — 24,1 млрд. При этом ранее в Смольном заявляли, что «Метрострой» может освоить в год 13 – 14 млрд рублей. В последние дни компания также больше занимается тем, что рассчитывается по старым долгам: в частности, по зарплатам перед рабочими.



