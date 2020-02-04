Защитницу СКК оштрафовали на 500 рублей. Ее задерживали за надпись на заборе

В Петербурге суд отказался отправлять под арест активную защитницу Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» Ларису Лопаткину. Она сутки провела в отделе полиции после появления надписи о «ворах и убийцах».

О рассмотрении дела Лопаткиной 4 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ей назначили штраф 500 рублей по протоколу о неповиновении законному распоряжению полиции. Статья 19.3 КоАП предусматривает административный арест до 15 суток.

Активистку задержали утром 2 февраля у руин СКК, где планировалось провести согласованный митинг. На заборе вокруг комплекса Лопаткина якобы наносила надпись с требованием наказать причастных к обрушению СКК и гибели 29-летнего сварщика Матвея Кучерова и при этом не подчинялась распоряжениям полицейских.

СКК рухнул днем 31 января при демонтаже крыши. Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК «Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека». «Фонтанка» публиковала переговоры погибшего 29-летнего рабочего и его напарника. Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил, что в Смольном не знают название компании, отвечавшей за демонтаж СКК.



