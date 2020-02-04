Глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец отказался беседовать с горожанами при корреспонденте «Фонтанки»

Петербуржцы не смогли попасть внутрь здания администрации Выборгского района на встречу с Валерием Гарнецом — их не пустила охрана. Среди тех, кто не прошел фейс-контроль 4 февраля, оказался и корреспондент «Фонтанки».

Жильцы нескольких домов на Большом Сампсониевском проспекте инициировали встречу с главой района, чтобы санкционировать установку шлагбаумов, которые ограничат въезд в их дворы. По их утверждению, строитель апарт-отеля «Вертикаль» отобрал кусок внутридворовой территории для проезда к будущей гостинице. Придя к назначенному времени, петербуржцы столкнулись с тем, что на встречу с главой района пускают только тех, у кого есть прописка в определенном доме.

У многих из пришедших прописки не оказалось, чиновники заставили людей бежать за документами о праве собственности. При этом, по словам жителей, в объявлении о встрече говорилось лишь о том, что нужно взять с собой паспорт. У корреспондента «Фонтанки» также не оказалось прописки в нужных домах, а беседа с главой района Валерием Гарнецом нисколько не помогла преодолеть пункт охраны. Чиновник заявил, что его встреча с жителями не подразумевает присутствия прессы, но что в ней такого секретного, пояснить не смог.

В пресс-службе района по запросу пообещали предоставить видеозапись общения чиновника с народом, а также пресс-релиз. Валерий Гарнец был назначен главой Выборгского района в 2013 году.



