«Скандинавия» вслед за «Колой» отправляет машины в кювет. В обезглавленной фуре досталось водителю

Минусовую температуру и снег областные трассы 4 февраля встречают авариями с вылетом в кювет. Двумя ДТП отметилась «Кола», еще одним – «Скандинавия».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11 часов на 168-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти 53-летний водитель грузовика Volvo с прицепом не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Кабину фуры разворотило, практически оторвав.

В результате аварии мужчина, находившийся за рулем грузовика, получил травмы средней степени тяжести. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Две аварии на трассе «Кола» тоже закончились в кювете. На 89-м километре столкнулись легковушка и маршрутка, отчего последнюю выкинуло с дороги, а на 100-м произошло столкновение встречных «ГАЗели» и фуры. В кюветах оказались обе машины. И если в первом случае обошлось без пострадавших, то во втором один из водителей погиб.



