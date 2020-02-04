В Финляндии опровергли, что китайская туристка с коронавирусом госпитализирована всего в 50 километрах от российской границы

Финская телерадиокомпания опубликовала опровержение информации от 29 января о том, что женщина из Китая была госпитализирована с подозрением на коронавирус именно в посёлке Ивало, который находится на севере Финляндии, всего в 50 км от границы с Россией.

Как выяснилось, женщина не обращалась в поликлинику Ивало. Её госпитализировали прямо в центральную больницу Лапландии. Она находится в Рованиеми, это 200 км от России.

Напомним, первый случай заражения опасным коронавирусом 2019-nCoV был подтверждён в Финляндии 29 января.



