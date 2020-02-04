В Финляндии опровергли, что китайская туристка с коронавирусом госпитализирована всего в 50 километрах от российской границы
Финская телерадиокомпания опубликовала опровержение информации от 29 января о том, что женщина из Китая была госпитализирована с подозрением на коронавирус именно в посёлке Ивало, который находится на севере Финляндии, всего в 50 км от границы с Россией.
Как выяснилось, женщина не обращалась в поликлинику Ивало. Её госпитализировали прямо в центральную больницу Лапландии. Она находится в Рованиеми, это 200 км от России.
Напомним, первый случай заражения опасным коронавирусом 2019-nCoV был подтверждён в Финляндии 29 января.
Справка:
По последним данным СМИ, коронавирус убил в Поднебесной уже 427 человека. Эпицентром эпидемии считается 11-миллионная столица провинции Хубэй Ухань. Исследователи полагают, что очагом заражения стал местный рынок.
Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января стало известно, что 2019-nCoV все-таки проник в Россию. 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.
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