Жюри выбрало восемь конкурсантов для разработки облика парка «Тучков буян». Среди них две петербургские компании

Жюри конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка «Тучков буян» определило восемь финалистов. В их числе — петербургские бюро «Студия 44» и «Хвоя». Об этом 4 февраля рассказал журналистам на пресс-подходе по итогам заседания жюри в комитете по градостроительству и архитектуре глава ведомства Владимир Григорьев.

Свои концепции парка представят архитектурное бюро «Студия 44», JV VOGT + HERZOG DE MEURON, Michel Desvigne Paysagiste, Agence Ter, Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma and Associates, «Хвоя» и Praxus.

На конкурс подали 229 заявок из 50 стран. Из них 59 российских. Команды из Петербурга подали 23 заявки. Все конкурсанты получат по 60 тысяч долларов за предоставление прав на использование разработанной ими концепции. Первое, второе и третье места дополнительно получат вознаграждение в размере 50, 30 и 20 тысяч долларов соответственно.

Выбрать финалиста и «призеров» планируется в конце мая. Объявить итоги конкурса должны во время Петербургского международного экономического форума 3 – 6 июня.





Напомним, в состав жюри, в частности, входят главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, историк архитектуры Борис Кириков, архитекторы Юрий Земцов, Олег Романов и Сергей Чобан, ландшафтные архитекторы Елена Штиглиц, Мартин Рейн-Кано (Германия), Штефан Ротцлер (Швейцария), Ирен Джао-Ракитин (Великобритания) и Кен Смит (США), бывший замглавы ЮНЕСКО по культуре, профессор Франческо Бандарин (Италия), ботаник Патрик Блан (Франция),член ISOCARP Дидье Ванкуцем (Германия), профессор урбанистики Лоренс Барт (Великобритания) и итальянский архитектор Джоаванна Карневали.

Конкурс был объявлен по инициативе Смольного, организатор — фонд «ДОМ.РФ», а оператором выступает консалтинговая компания КБ «Стрелка».