Путин остановил кортеж для общения с замерзшими череповчанами. Между народной любовью и президентом встал забор





«Вы же замерзли!»: Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com/KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 4, 2020

Во время рабочего визита в Череповец президент России решил пообщаться с жителями города, для чего остановил кортеж прямо на улице Окинина у дома 8.





«Владимир Владимирович, к нам подойдите!» – звали 4 февраля череповчане главу государства.

Путин внял мольбам и подошел к горожанам, которые стояли за желтым забором. «Замерзнете же», – с заботой отметил высокий гость, который сам вышел на улицу без шапки. Вместе с президентом к народу подошел и губернатор Олег Кувшинников.

Видео общения с народом выложил в своем twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Напомним, что Владимир Путин находится с рабочим визитом в Вологодской области 4 февраля. На сайте Кремля указано, что глава государства собирался обсудить с общественностью «подготовку кадров для экономики и социальной сферы». В этот раз президент рассказал о поправках в Конституцию, последней встрече с писателем Граниным, долголетии и даже пошутил про ПООПы.

Это не первый раз, когда он общается с россиянами на социальные темы. Так, во время своего последнего визита в Череповец в 2014 году Владимир Путин отметил, что в регионе накоплен «хороший опыт» в сфере охраны семьи и детства.