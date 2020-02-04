Паратриатлонист, ставший курьером, объяснил, зачем занялся доставкой еды

Победитель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов сообщил, что устроился работать курьером доставки еды не ради того, чтобы накопить денег для поездки на отборочный этап Паралимпиады, а «для какого-то нового опыта». По его словам, в спортивных вопросах ему уже помог депутат и биатлонист Антон Шипулин, который познакомил его с уральским бизнесменом, готовым вкладывать средства в подготовку к соревнованиям.

Обращение к подписчикам 4 февраля Асташов опубликовал в своём Instagram. Паратриатлонист извинился за то, что не комментировал появившийся накануне ролик, в котором он идёт по одному из екатеринбургских торговых центров в форме сотрудника «Яндекс. Еды».

«Я не ожидал такой волны успеха и не знаю, как вести себя в такой ситуации, немножко даже стесняюсь, поэтому пока временно никому не отвечал. <...> Я устроился в курьерскую службу доставки еды и хотел бы их поблагодарить за то, что они приняли меня без вопросов, чего я не ожидал и был крайне удивлён. До этого мне три или четыре раза отказывали по причине моей инвалидности. Я устроился туда для самооценки, для какого-то нового опыта – это всё было не ради хайпа и заработка денег, просто мне хотелось попробовать себя в какой-то новой сфере», – поделился в ролике спортсмен.





Самое главное сейчас – подготовка к будущей Паралимпиаде в Японии, напоследок сообщил он.

Ранее в СМИ появилась версия о том, что работать спортсмен без рук и без ног был вынужден из-за того, что ему негде взять 350 тысяч рублей. Именно такая сумма необходима для поездки на отборочные этапы летней Паралимпиады, которые проходят в Австралии и ОАЭ. С просьбой о финансовой помощи паратриатлонист обращался к депутату Антону Шипулину осенью 2019 года. Михаил Асташов занялся мультиспортивными гонками в 23 года и успел выиграть чемпионат России и Кубок мира в Турции.