Охваченный коронавирусом Китай активно заказывает воздухоочистители у финнов. Новая больница Уханя получит устройства в дар

Сто финских очистителей воздуха отправятся в пять больниц, расположенных в китайском городе Ухань и его окрестностях, для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает 4 февраля портал "Хорошие новости из Финляндии".

Устройства будут переданы в дар и новому уханьскому госпиталю, который возвели за 10 дней.

Финская AAVI Technologies по своей запатентованной технологии, основанной на ионизации загрязнённых частиц, производит воздухоочистители, которые могут удалять наноразмерные частицы (наночастицы), угольную пыль, вирусы, бактерии и газы. Китай – основной рынок сбыта компании, поэтому ещё в 2018 году AAVI Technologies для удовлетворения растущего спроса открыла завод в пригороде Шанхая.

Свои установки для обеззараживания воздуха поставляет в Поднебесную и финская компания Genano. Она получила срочный заказ от властей Китая и поставила туда 200 единиц своей продукции. Для сравнения: обычно за весь год объём поставок составляет 50 – 100 единиц. 200 устройств, заказ на которые поступил в течение двух дней, экстренно собирали немногочисленные работники завода Genano в Миккели, компании даже пришлось продлить рабочий день и нанять ещё двух человек. Блок обеззараживания воздуха Genano уничтожает все находящиеся в воздухе микробы благодаря своей запатентованной технологии холодной плазмы. Это установка размером с холодильник весом около 100 кг, которая стоит от 5 до 10 тыс. евро.

В Финляндии такое оборудование используется, прежде всего, в общественных местах, таких, как школы и поликлиники, в которых есть проблемы с воздухом в помещениях.



