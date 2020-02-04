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Финляндия
04.02.2020 16:38
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Охваченный коронавирусом Китай активно заказывает воздухоочистители у финнов. Новая больница Уханя получит устройства в дар

Сто финских очистителей воздуха отправятся в пять больниц, расположенных в китайском городе Ухань и его окрестностях, для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает 4 февраля портал "Хорошие новости из Финляндии".

Устройства будут переданы в дар и новому уханьскому госпиталю, который возвели за 10 дней.

Финская AAVI Technologies по своей запатентованной технологии, основанной на ионизации загрязнённых частиц, производит воздухоочистители, которые могут удалять наноразмерные частицы (наночастицы), угольную пыль, вирусы, бактерии и газы. Китай – основной рынок сбыта компании, поэтому ещё в 2018 году AAVI Technologies для удовлетворения растущего спроса открыла завод в пригороде Шанхая.

Свои установки для обеззараживания воздуха поставляет в Поднебесную и финская компания Genano. Она получила срочный заказ от властей Китая и поставила туда 200 единиц своей продукции. Для сравнения: обычно за весь год объём поставок составляет 50 – 100 единиц. 200 устройств, заказ на которые поступил в течение двух дней, экстренно собирали немногочисленные работники завода Genano в Миккели, компании даже пришлось продлить рабочий день и нанять ещё двух человек. Блок обеззараживания воздуха Genano уничтожает все находящиеся в воздухе микробы благодаря своей запатентованной технологии холодной плазмы. Это установка размером с холодильник весом около 100 кг, которая стоит от 5 до 10 тыс. евро.

В Финляндии такое оборудование используется, прежде всего, в общественных местах, таких, как школы и поликлиники, в которых есть проблемы с воздухом в помещениях.


Справка:

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Поднебесной уже 427 человек. Эпицентром эпидемии считается 11-миллионная столица провинции Хубэй Ухань. Исследователи полагают, что очагом заражения стал местный рынок.

Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января стало известно, что 2019-nCoV все-таки проник в Россию. 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.

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