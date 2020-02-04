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Город
04.02.2020 16:31
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Российские власти определились с регионом, который станет карантинной зоной для эвакуированных из эпицентра коронавируса россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, куда Россия спецбортами вывезет из китайской провинции Хубэй 147 человек.

«Местом нахождения эвакуируемых граждан РФ из КНР станет Тюменская область», – цитирует 4 февраля заявление вице-премьера ТАСС.

По ее словам, в данный момент за остающимися в Хубэе людьми вылетел второй за день борт. Всего будет эвакуировано 147 человек, не все их которых россияне. В Тюменской области они пробудут на карантине 2 недели.

Издание 72.ru стало известно, что несколько сотен эвакуируемых человек доставят в Тюмень и разместят в санатории «Градостроитель» в поселке Винзили. При этом ранее региональные департамент здравоохранения и Роспотребнадзор не смогли подтвердить эту информацию.

Напомним, что сегодня, 4 февраля, пять военно-транспортных Ил-76 были подготовлены для эвакуации россиян. По данным российских дипломатов, в провинции Хубэй оставались 177 граждан страны.


Справка:

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Поднебесной уже 427 человек. Эпицентром эпидемии считается 11-миллионная столица провинции Хубэй Ухань. Исследователи полагают, что очагом заражения стал местный рынок.

Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января стало известно, что 2019-nCoV все-таки проник в Россию. 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.

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