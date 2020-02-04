«Весь берег в пупырях». В Курортном районе на пляже выросли ледяные яйца

Необычное природное явление заметили жители Петербурга на берегу Финского залива. Песок покрыт ледяными шарами.

Фотографии и видео с пляжа в посёлке Солнечное «Фонтанке» прислали читатели днём 4 февраля. На кадрах видно крупные ледяные шары, которые очевидцы назвали «пупырями». Ими покрыт весь берег до ледяных торосов, которые защищают шары, или, как их называют в Финляндии, «ледяные яйца», от волн с незамерзшей поверхности залива.





Полюбоваться необычным явлением можно и завтра, 5-го числа. Ночью синоптики обещают мороз до десяти градусов, растаять эта красота не должна.

Синоптики ранее объясняли природу явления — яйца видели в ноябре в соседней Финляндии, а затем и на побережье США. Подобные шары обычно формируются на пляже с мелким песком, вода замерзает вокруг мелких камней или мусора, а ветер формирует «яйцо».