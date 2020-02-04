Ещё один «Солярис» сошёл с маршрута такси в Петербурге: ДПС раскусила хитрость водителя

Тему неаккуратных таксистов на дорогах Петербурга продолжает инцидент на Петроградской стороне – на этот раз задержание, а не ДТП.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 4 февраля около 10:50 на Петроградской набережной, 44, сотрудники ОБ ДПС №4 ГИБДД задержали «хитрого водителя Uber». 40-летний мужчина управлял «Хёндэ Солярисом» («Фонтанка» писала о трёх ДТП с этими моделями за сегодня, как минимум два из которых были с такси).

Как выяснилось, гражданин не имел права управления ТС. Его лишили прав в 2018 году в Москве за вождение в состоянии опьянения по статье 12.8 КоАП РФ. Но сдавать водительское удостоверение он не стал.





Инспекторы ДПС оформили таксиста по части 2 статьи 12.7 (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

ГИБДД с 3 по 7 февраля проводит в Петербурге профилактическое мероприятие «Нелегальное такси», в ходе которого выявляет нарушения в сфере пассажирских перевозок.



