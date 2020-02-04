«Петербургская Недвижимость» запустила подкаст о том, как купить квартиру

Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Компания «Петербургская Недвижимость» запустила собственный подкаст «Где жить?» о недвижимости, ипотеке и всем, что нужно знать о покупке квартиры в строящемся доме. В первом выпуске рассказывается, что такое эскроу-счет и стоит ли его бояться.

Первый сезон подкаста «Где жить?» полностью посвящен этапам покупки квартиры: от вариантов оплаты до оформления права собственности и получения налогового вычета. Выпуски будут посвящены ипотеке, типам жилых комплексов, планировкам, отделке, инвестициям и другим вопросам. В подготовке выпусков участвуют эксперты компании: юристы, специалисты по ипотечному кредитованию, руководители направлений.

Подкаст «Где жить?» доступен в iTunes, Google Podcast и на других платформах (18+).

«Петербургская Недвижимость» работает с 40 застройщиками и сотрудничает с 20 банками. Благодаря этому покупатели получают большой выбор жилья, а также могут оформить ипотеку по специальным ставкам.

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