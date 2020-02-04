Путин в Череповце рассказал, как быть вечно молодым

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце отметил, что преподаватели высшей школы живут дольше остальных.

«Чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится. И качество жизни улучшается. Это и молодость продолжает», – заявил 4 февраля Владимир Путин.

Рецепт вечной молодости от Путина pic.twitter.com/1sm4VRYxHZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020

Свои умозаключения он основывает на выводах генетиков и специалистов в области мозга. Президент обратил внимание на то, что продолжительность жизни преподавателей высшей школы выше, чем у других людей.

Отметим, ранее на той же встрече с общественностью Путин заверил, что «поправки к Конституции продиктованы жизнью, а не желанием продлить полномочия».



