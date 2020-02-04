Акции Tesla взлетели на 20%. Маск может получить беспрецедентную премию

Акции Tesla по итогам 3 февраля подорожали сразу на 20% и стоят теперь 780 долларов за штуку. При этом рыночная капитализация компании подскочила до 140 миллиардов долларов, что уже не так далеко от лидера мирового авторынка – японской Toyota, которая сейчас стоит 198 миллиардов.

Акции американского производителя электромобилей подорожали после публикации о том, что партнер Tesla в производстве аккумуляторов – компания Panasonic – отчиталась о квартальной прибыли их совместного бизнеса, пишет Autoblog. Это первая прибыль, которую получила японская компания от производства батарей в США, после многих лет производственных проблем и убытков.

Сотрудничество Panasonic и Tesla началось в 2010 году, когда японская компания инвестировала деньги в компанию Маска. В 2014 году стартовало полноценное партнерство по производству батарейных элементов для электромобилей на первой тесловской Gigafactory в штате Невада. Только в партнерство по строительству Gigafactory японцы вложили 1,6 миллиарда долларов, однако до сегодняшнего дня вообще не получалось возвращать инвестированное, и, по слухам, Panasonic даже подумывал о выходе из проекта. Из-за осторожничания японской компании китайская Gigafactory теперь строится совместно с южнокорейской LG Chem и китайской CATL.

При этом, как отмечает Autoblog, акции Tesla за полгода выросли уже на 300 процентов, и многие аналитики предрекают их дальнейший рост. Один из наиболее оптимистических прогнозов дала инвестиционная компания Ark Invest. В опубликованном в конце января меморандуме она предсказывает рост акций Tesla в десять раз. Конкретно, как считают аналитики Ark Invest, к 2024 году цена акций компании Илона Маска может достигнуть 7000 долларов против сегодняшних 780.





Как «Фонтанка» уже писала, акционеры обещали Илону Маску выплачивать премии по достижении определенных этапов. Конечная цель для акционеров — Tesla должна стать самой дорогой компанией в мире. Сегодня это место занимает Apple, рыночная капитализация которой составляет астрономическую сумму в 1,35 триллиона долларов. Однако если Маску удастся обогнать Тима Кука, то ему как генеральному директору будут причитаться беспрецедентные в истории премиальные выплаты общей суммой в 50 миллиардов.

Пока же ближайшая цель для Tesla, похоже, — стать самой дорогой автомобильной компанией в мире. На сегодняшний день для ее достижения акциям компании Маска достаточно подрасти всего на 40%. То есть еще два таких удачных дня, как вчера, – и цель достигнута.



