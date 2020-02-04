Будущих тюремщиков в Петербурге будут учить на высшем уровне. Единственный в стране университет ФСИН должен появиться к маю

Институт повышения квалификации для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в Петербурге до 1 мая должен стать первым в системе университетом. Под распоряжением о трансформации учебного заведения подписался премьер Мишустин.

Документ официально опубликован 4 февраля, в нем сказано, что статус университета и государственную регистрацию образовательное учреждение должно оформить к 1 мая. До апреля должен быть разработан устав Санкт-Петербургского университета ФСИН.

Как только будет получена регистрация, вузу в бессрочное пользование за полгода должны передать корпуса на Саперной улице в Пушкине – их же сейчас занимает институт повышения квалификации.

Штатная численность вуза не должна превышать 1800 человек, следует из распоряжения.





Собеседники в региональном управлении ФСИН сообщили «Фонтанке», что разговоры о трансформации идут с 2019 года. При этом в самом институте оказались не в курсе, что распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. На кого именно будут учить в вузе, пока неизвестно, как и дата, с которой начнут принимать желающих. В институте отметили, что в настоящий момент университета ФСИН в России не существует.

В системе есть Академия права и управления в Рязани, ее филиал в Пскове, Институт ФСИН во Владимире, Воронеже, Новокузнецке, Перми, Институт права и экономики в Вологде, Юридический институт в Самаре. Квалификацию повысить, кроме Петербурга, можно в Кирове и Томске, в Уссурийске расположен Дальневосточный межрегиональный учебный центр ФСИН России.