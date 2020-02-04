«ГАЗель» и фуру расшвыряло по кюветам после встречи на «Коле». Погиб водитель

Еще одна авария с вылетом с проезжей части произошла днем 4 февраля на трассе «Кола» – всего в 11 километрах от ДТП с маршруткой. Но в этот раз последствия оказались гораздо трагичнее.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:10 на 100-м километре федеральной автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области 60-летний водитель грузовой «ГАЗели» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом под управлением 46-летнего мужчины.

На кадрах с места ДТП, опубликованных в соцсетях, видно, что от удара грузовики разбросало по разные стороны дороги. «ГАЗель» улетела в кювет, почти лишившись кабины. «Скания» кабиной осталась стоять на обочине, а прицеп завалился в кювет.

В результате аварии водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался на месте. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.





Часом ранее на 89-м километре Мурманской трассы после столкновения с легковушкой в кювет улетела маршрутка. К аварии тоже привел выезд на встречку. Благо, в этом ДТП обошлось без пострадавших.

Отметим, что на «Коле» сейчас настоящая зима и метет снег. В нынешнем сезоне это весьма непривычные для водителей погодные условия.