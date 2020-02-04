JTI построит в Петербурге центр поддержки бизнеса за 3 миллиарда

Japan Tobacco International в апреле 2020 года откроет в Петербурге свой «Глобальный центр поддержки бизнеса» (GBS). Об этом 4 февраля «Фонтанке» сообщили в компании. Инвестиции составят более 3 млрд рублей, в операционном центре будут работать 500 человек.

В компании сообщают, что центр расположится в одном из бизнес-центров на улице Профессора Попова, а инвестиции в размере более 3 млрд рублей пойдут в том числе на подбор и обучение персонала, аренду помещения и оснащение его оборудованием.

В центре будут заниматься консультированием и аналитикой для управления сложными операционными задачами. В зоне ответственности сотрудников будут финансы, работа с персоналом, маркетинг и продажи, а также закупки для бизнеса JTI. Аналогичные центры компания запускает в Польше и на Филиппинах.

«Наши сотрудники примут участие в таких проектах, как расширение сервисов и внедрение услуг GBS-центра для новых подразделений JTI, запуск SAP, инициативы по оптимизации процессов, и в других корпоративных международных проектах», – добавляет генеральный директор GBS-центра в Петербурге Людмила Павлова.

JTI — один из крупнейших мировых производителей табачной продукции и электронных сигарет, который работает в 130 странах. В его портфеле такие бренды, как Winston, Camel, Mevius и LD. Всего у компании пять заводов в России, на которых работают 5 тыс. сотрудников. Крупнейший завод – «Петро» – находится на Петергофском шоссе в Петербурге. В 2018 году его выручка составила 52,9 млрд рублей, чистая прибыль — 9 млрд.



