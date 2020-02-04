Специалисты Группы «Эталон» провели экскурсию для школьников по кварталу «Галактика»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

На территории квартала «Галактика» от Группы «Эталон» состоялась экскурсия для учащихся старших классов школ-интернатов Санкт-Петербурга в рамках программы Фонда поддержки талантливой молодежи «Лидеры России».

Специалисты Группы «Эталон» рассказали школьникам о том, как строится дом, какие профессии востребованы на строительной площадке, об основных технологиях и материалах. Эксперты компании также ответили на вопросы учащихся. Ребят интересовало, где можно получить профильное образование, каковы перспективы профессионального и карьерного роста в строительных компаниях.

Эксперты Группы «Эталон» уже много лет подряд организовывают экскурсии для студентов профильных вузов и школьников, которые только начали задумываться о выборе будущей профессии. В ходе мероприятий специалисты делятся накопленным за годы работы ценным опытом и знаниями. Непосредственное общение с экспертами отрасли является одним из лучших способов для привлечения молодежи к освоению строительных профессий.

Справка о Группе «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/, наш.дом.рф