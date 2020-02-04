«Я патриотичней, чем Сурков!» Как художник Вася Ложкин решил пойти в депутаты, пока говорил с «Фонтанкой»

Третий пошёл. После партии от создателя World of Tanks, партии писателя-командира Прилепина, Россия обретает и новую партию «экологов». Лицом новых «зелёных» стал художник Вася Ложкин.

Алексей Куделин (Вася Ложкин) / фото: facebook.com/kudelin.alex

Автор безумных мультяшных котов, угрюмых пенсионеров-традиционалистов и прочих сермяжных героев дремучей российской реальности, художник Вася Ложкин пошёл в политику. Его позвали поддержать «всё хорошее против всего плохого». Он и согласился. Всё равно картины плохо продаются. Быть соучастником проекта, рождённого не снизу, а сверху – для автора бесчисленных сетевых мемов – не проблема, как и негатив тех, кто не приемлет смешивания творчества и политики.

Это интервью сложилось как мастер-класс по обретению политических амбиций. Путь от отрицания самой возможности стать депутатом Государственной Думы, до готовности служить Родине за большие деньги Алексей Куделин, он же Вася Ложкин, преодолел за полчаса.

- Алексей, пресса пишет, что «наше всё» Вася Ложкин пошёл в Госдуму. Неужели, правда?

– Как работает наша пресса. Чё-то напишут, потом другая пресса читает, переписывает, добавляя что-то от себя. Вот как работает наша пресса.





- То есть врут коллеги, что вы пошли в политику? Или натурально есть Вася Ложкин по паспорту, который пошёл в Госдуму, но это не вы?

– Где вы прочитали, что я пошёл в Госдуму? Нигде так не написано! А правда, что Николай Нелюбин полетел в космос? Мне это одна баба сказала. Прокомментируйте, пожалуйста!

- Николай Нелюбин брал интервью у космонавта, который был в тот момент был на МКС. Ещё иногда от новостей о том, что клёвый и приличный художник полез в русскую политику, сознание выносит на орбиту.

– Я скажу, да, правда, я, Вася Ложкин, пошёл в Госдуму – вам от этого будет хорошо? Вам нравится такой ответ?

- Мне нравится, когда собеседник слышит, отвечает, ещё больше, когда слышит вопросы.

– А я депутат Госдумы и заместитель Путина!

- Не верю.

– Хорошо. Меня назначили заместителем председателя ООН. Председателем пока рано, говорят. Только с 50-ти лет можно. Ну, какая Госдума?! Кто-то видел, как я туда заходил? Никогда там не был.

- Чтобы туда попасть, у нас надо не туда ходить.

– Никогда там не был. И вряд ли буду.

- Может быть, вас неверно понял председатель оргкомитета новой партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов, который и рассказал в СМИ, что вы с ними?

– Не знаю, кто такой Хвостов. Но я читал в газетах, что есть незарегистрированная партия зелёных, которая хочет попасть в Госдуму. Это достойное каждого гражданина деяние. Каждый гражданин может быть депутатом Госдумы. Как и я могу стать депутатом и президентом. Вот экологи собрались в Думу. Это прекрасно! Они решили привлечь на свою сторону известного человека. Ну и написали – Вася Ложкин. Отличный человек? Отличный! Мне позвонил человек. Не знаю его фамилии. Может, это и был Хвостов… Я знаю петербургского художника Олега Хвостова! Мы с ним даже выпивали вместе. Может, это он звонил? Наверное, он и есть! Мне из трубки говорят: «Пойдём в Госдуму». Я сразу сказал: «Конечно, пойдём». На этом собственно всё. А дальше мне звонят все. Но я не знаю целиком их программу. Вдруг они за всё хорошее, против всего плохого? А я тоже за всё хорошее, против всего плохого.

- У нас и «Единая Россия» по документам и вслух за всё хорошее и против всего плохого. Почему им не помогаете?

– Так они же меня не зовут! Понимаете? Ни «Единая Россия», ни другие. А вот эти экологи позвали. Я даже рад этому! Я их поддержу.

- Попросят пойти от них в Госдуму, пойдёте?

– Не уверен в этом… Я просто не знаю, как это делается.

- Покажут программу. Вам понравится. Дальше паспортные данные им отдавайте, и всё. И они вместе с народом вас сделают депутатом.

– Лет 15 назад я написал песню «Мой Любовник – Депутат» («Разлюбила я солдата, полюбила депутата — в депутате много денег, а в солдате только триппер…» – прим.ред.). Там в припеве – «голосуйте за меня, и вам будет счастье!» Действительно, почему бы мне не быть депутатом? Я был актёром. Я музыкант, художник. Там много таких! Вполне себя вижу в Думе. И потом, у меня юридическое образование. Специальность – «государственное право». Не «гражданское право», а все эти системы власти. Когда я закончил институт, меня всё время раздражало когда говорят премьер-министр. Нет у нас такой должности! У нас есть председатель правительства! Я диплом давно писал. Не знаю, как сейчас работает система власти. Но в принципе, не думаю, что сильно изменилась. То есть я что-то в этом понимаю. Тема моего диплома – муниципальная реформа в московской области.

- Так ваши новые партийные друзья как раз оттуда. Из подмосковного молодежного движения «Местные». Был такой кремлёвский проект. Для вас не проблема тусить с конторой, которая не народом снизу придумана, а начальством сверху?

– А какая партия у нас придумана снизу, извините? Я не знаю ни одной такой партии. Партия любителей играть в танчкики разве что «народная». Я кстати больше к ним склоняюсь, потому что мой дядька очень любит в их танчики играть. А я его очень люблю и поддерживаю.

- Вы только что натравили цифровых танкистов на «кремлевских экологов». За такого партийного товарища как Вася Ложкин ведь подерутся ребята!

– Да! Но на самом деле вряд ли я куда-то попаду во власть.

- В партии у нас часто идут за другим. В принципе, для вас не проблемы так поработать на власть?

– Нет. В чём тут может быть проблема? В том, что на меня обидятся канадские украинцы?

- На вас могут обидеться те, кто радовался, что вы вне липкой русской политики. «Выкидываю картины Ложкина», – скажут.

– Ой, да ради бога! Дело не в этом, а в том, что одна баба что-то написала на заборе и понеслась. Ну, какая политика со мной? Ну, посмотрите на меня!

- Ну, вот такая теперь у нас политика!

– Я, правда, не понимаю проблемы. Если эти ребята за экологию, если они за хорошее, я их поддержу. Как общественный деятель, например. Моя поддержка не значит, что я иду в какие-то депутаты. Хотя… Я же патриот России. То есть я в каком-то смысле уже участвую в политической жизни страны. Я всё время смотрю телевизор!

- Так и заболеть не долго. Не только образно и сценически. Но вполне себе натурально психически.

– У меня есть телеэкран, где я смотрю Youtube. И я люблю там что-нибудь патриотическое послушать. Я там ух как наполняюсь патриотизмом!

- Кто бы мне сказал в 2010 году, что боксёр Николай Валуев станет законотворцем, я бы не поверил. А он стал. 9 лет сидит. Законы пишет. Кнопки жмёт. Я к тому, что Ложкин-то уж точно сегодня может в Думу попасть.

– Валуев, это такой здоровый боксёр? Знаю. Но я – депутат… Вряд ли. Это уже как-то через край. А так я может быть что-то и сделаю для этих «зелёных», на митинге выступлю. Флагом помахаю. Покричу в мегафон. Я люблю со сцены покричать. У меня и мегафон есть.

- И гимнов патриотических на несколько альбомов. Подарите друзьям зелёным свою песню «Вперёд, Россия!» на партийный гимн?



- Боюсь, что не осилят они эту песню (смеётся). И это не гимн. Я просто тогда хотел участвовать в Евровидении. Хотел её послать на Евровидение. Мне показалось, что с этой песней было бы круто выступить среди бородатых женщин и прочих извращенцев, именно с этой песней. При этом размахивать ядерной дубинкой. Было бы очень круто.

- Попросят менее дикую песню на гимн, напишете?

– А почему нет? Денег заплатят, сочиню.

- Художник Вася Ложкин, который пошёл в политику, теперь будет писать маслом дороже? Цены вырастут? Обычно растут.

– Не знаю. Хотелось бы, конечно. Мои картины не дорожают уже много лет. Как стоили, так и стоят. И покупают их не очень активно. Не очень они уже нужны людям.

- И магазин ваш фирменный в Москве закроете?

– Пока работает. Слава богу, если в ноль там выходит. Все думают, что у меня там какие-то гигантские заработки. Постоянно мне пишут, чтобы я взял на работу или выступил спонсором. Как будто я директор завода! Нефтяной олигарх. Нет, не олигарх.

- Я к тому, что и это отдать придётся. Если по закону всё делать после нечаянного депутатства. Нельзя будет коммерцией параллельно со службой Родине заниматься. Готовы на такие жертвы?

– А я и не занимаюсь бизнесом… Да, я зарегистрирован как ИП, но насколько я знаю, лица, занимающие госдолжности, могут заниматься творчеством, лекции читать и так далее. Не всё запрещено. Ну и вроде как у депутатов зарплата неплохая. Нафига мне картины рисовать, если мне будут платить дофига денег? Буду нажимать на кнопки. А если будет желание рисовать, так ведь этого мне никто не запретит. Перестану быть депутатом и продам всё, что нарисую за 5 лет. Сказочно разбогатею (смеётся)!

- Вы про Суркова знаете?

– Это философ такой?

- Что-то вроде того, только на госслужбе. До недавнего времени. Когда ваши друзья по партии зелёных ещё были подмосковными «местными», именно Сурков рулил внутренней политикой. Есть у Суркова ваши полотна?

– Я знаю, что он книги пишет. Знаю, что есть такой человек. Он мыслитель.

- Очень патриотичный мыслитель.

– А я что, не патриотичный? Я более патриотичный, чем Сурков! Было бы интересно с ним подискутировать. Вообще интересно наблюдать весь этот шум. Мне сначала позвонили мои местные ярославские журналисты. Говорят, что на страницах партии написали про Васю Ложкина. Я их спрашиваю – вы когда-нибудь слышали про эту партию? Нет, отвечают. Вот так и получилось, что теперь все знают про эту партию.



- То есть вас вписали без спроса?

– Ну, был разговор. Мне сказали, пойдём в политику. Я ответил – я подумаю. Вот и весь разговор.

- Получается, они вас подставили?

– Всё по-честному. Я думаю. И они так вытянуть могут кого угодно. Например, Александра Розенбаума!

- Открою вам секрет. Розенбаум давно в «Единой России». И уже побыл депутатом Госдумы.

– Ну Шнуров, в конце концов! Скажут ему, пошли с нами. Он скажет, я подумаю. Так и запишут.

- При всей странности вашего партийного статуса, вы пока ни разу не отреклись от тех, кто вас вписал до вашего внятного согласия.

– А чего мне от них отрекаться? Это же экологи! Не фашисты же! Они за Грету Турнберг!

- То есть если вдруг окажутся фашистами, отречётесь?

– Конечно, да. Прокляну и отрекусь. А если не фашисты, если хорошие люди, пойду с ними.

- Так это вам тогда к Захару Прилепину надо. Он тоже против фашистов. Рассказывал, как их убивал.

– Ну не… К этим не хочу. И он не людей крошил, а защищал жителей Донбасса от фашистов. Он для меня антифашист. Но в его партию не хочу. Они там все воинственные очень. Я не такой.

- Ваша картина «Великая прекрасная Россия» такими темпами у нас скоро в школьные учебники войдёт как официальная карта Евразии (картина одно время была внесена в список запрещённых материалов, о чём «Фонтанка» говорила с Ложкиным в 2016 году прим.ред.)?

– Не войдёт. Только если власть в стране захватит либеральная хунта. Тему с этой картиной разгоняют либеральные СМИ которые кормятся от сяких разных иностранных разведок.

- Вам Путин за 20 лет не поднадоел?

– А причем тут Путин? Вы хотели комментарий насчёт «зелёной партии», я сказал. Кстати, сейчас вот подумал… Наверное, всё-таки пойду в депутаты. Костюм куплю красивый, очки новые. Буду приносить пользу Родине.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»