Коронавирус не угроза конкуренции. Петербургское УФАС проверит цены на медицинские маски

Петербургское УФАС проверит цены на медицинские маски в аптеках Северной столицы. Как сообщили в ведомстве 4 февраля, мониторинг будет проводиться по поручению центрального аппарата ФАС.



«В рамках исполнения указанного поручения антимонопольный орган направил запросы в крупные аптечные сети Петербурга. Первая информация в антимонопольный орган по ценам должна поступить завтра», – сообщили в пресс-службе.







Также на рассмотрении находятся два заявления от граждан, которые сигнализируют о необоснованном, по их мнению, росте цен, на эти медизделия. В частности, по сообщению петербуржца, в аптеке «Для бережливых» с 26 января по 2 февраля медицинские маски подорожали с 8 до 13 рублей за штуку. В другом заявлении фигурируют аптеки: «Озерки», «Алоэ», «Столички». УФАС отправило запросы в том числе и во все перечисленные учреждения.



