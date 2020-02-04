Центр «Э» задержал того, кто «взрывал» метро в Петербурге. Его телефон запеленговали после угрозы в адрес вокзала

Оперативники Центра «Э» петербургской полиции задержали 4 февраля предполагаемого телефонного хулигана, который в течение нескольких дней травил экстренные службы сообщениями о взрывах в метро. Злодей был пойман в центре города при попытке «подорвать» вокзал. Его поимка сопровождалась некоторыми сложностями.

Напомним, вечером 31 января некто позвонил на номер «112» и сообщил о взрывах на станции метро «Владимирская» и в ТРЦ «Галерея». На фоне новостей об обрушившемся СКК информация, которая мгновенно просочилась в телеграм-каналы, вызвала чуть ли не истерию. Впрочем, после проверки стало понятно, что это всего лишь чья-то плохая шутка. В дальнейшем подобные розыгрыши продолжились. Например, о «взрыве» в метро сообщалось и 1 февраля.

Поиск хулигана был затруднён тем, что в экстренные службы звонили без использования сим-карты. Первый подобный сигнал был, к слову, зафиксирован аж 22 января. Тогда мужчина разоткровенничался и сказал, что ему посулили крупную сумму за установку взрывного устройства в автосалоне «Зенит-Авто» на Школьной улице. Более того, он признался, что не смог отказать и уже спрятал в помещении бомбу, начинённую килограммом тротила. Тут же информатор «проявил доброту» и сказал, что устройство сдетонирует через 40 минут, поэтому все желающие жить могут выйти. Проводилась эвакуация, осмотр автосалона ничего не дал.

После череды минирований и «взрывов» безномерной телефон решено было запеленговать. И вот когда злоумышленник 4 февраля позвонил с угрозами в адрес вокзала, его местоположение удалось установить. В 13:30 полиция скрутила на Невском проспекте вероятный источник угрозы. Им оказался субтильный 26-летний Иван Найдёнов. Достоверно известно, что родился и жил он в Сызрани.

«Фонтанка» нашла страницу героя в соцсетях. На ней он подробно рассказывает о своей жизни и просит помощи, оставив телефон. Иван пишет, что он из Самары, раньше жил у приёмных родителей, которые забирали всю его пенсию, а после 18 лет выгнали. Теперь он бомжует, ездит из города в город, «шляется по всей России как проклятый по трассам». Найдёнов сетует на то, что все его обманывают, обкрадывают, а паспорт он потерял и не может восстановить. По словам мужчины, он инвалид второй группы. В последнем сообщении задержанный попросил снять с него родовое проклятие, так как его «все ненавидят и хотят убить».



