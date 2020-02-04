«Новый Невский» получил аккредитацию еще одного банка

ПСК

ЖК бизнес-класса «Новый Невский» от ГК «ПСК» аккредитован «Промсвязьбанком».

Покупателям квартир в ЖК «Новый Невский» доступны четыре ипотечные программы от «Промсвязьбанка». Например, по программе "Крупная сумма" действует ставка от 7,79%, сумма кредита от 5 млн рублей до 30 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%, срок кредитования от 3 до 25 лет.

Для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок), можно воспользоваться Семейной ипотекой со ставкой от 4,5%. Сумма кредита от 500 тыс рублей до 12 млн рублей, первоначальный взнос от 20%, срок кредитования от 3 до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

В совокупности с другими банками-партнёрами покупателям ЖК «Новый Невский» теперь доступно более 30 ипотечных программ. Подробно познакомить с ними готовы менеджеры в офисе продаж по адресу Невский проспект, 163 Б. Запись на персональную консультацию по телефону: (812) 210-16-10.

Новый дом бизнес-класса появится всего в 50 шагах от Невского проспекта. «Новый Невский» развивает локацию за счёт своей традиционной петербургской трёхчастной архитектуры. Визуальное решение проекта разработано именитой мастерской «Евгений Герасимов и партнёры». Квартирография проекта включает в себя 120 квартир: от одной до пятикомнатных с террасой, расположенных на верхнем этаже. Увидеть будущий жилой комплекс снаружи и внутри можно на виртуальной экскурсии в офисе продаж, а обновления по ходу строительства доступны онлайн на сайте проекта.

ПAO «Промсвязьбанк»Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/