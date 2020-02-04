Путин рассказал о последней встрече с писателем Граниным в Петербурге. Его наказ президент пока не выполнил

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Череповце 4 февраля вспомнил, как последний раз лично видел Даниила Гранина, который попросил его заняться популяризацией науки.

«Вы лично должны этим заняться [популяризацией науки]», – вспомнил 4 февраля Владимир Путин наказ писателя, который тот дал ему во время их последней встречи в Петербурге.

По словам президента, Гранин в тот день смотрел на него так, как будто что-то хотел сказать. На прямой вопрос писатель парировал, что они поговорят, «когда будет время». Президент тогда отвел его в кабинет и попросил рассказать, о чем тот думает. «Чего только мы не видим в Интернете и на экранах телевизоров. Больше всего мы видим, кто украл. Сколько украл. И как он это сделал. Надоело это все! Почему вы не занимаетесь популяризацией науки?» – спросил Гранин, призвав президента лично принять в этом участие.

Путин выразил радость, что тогда не отложил разговор. «Не чувствую, что полностью исполнил его наказ. <...> Подумаем, как это сделать», – резюмировал глава государства.

Напомним, в конце ноября 2019-го Владимир Путин открыл памятник Даниилу Гранину в Петербурге.



