Полтонны санкционного сыра и хамона из петербургского магазина сожгли в печи

Рейд по магазину «Финские товары» инспекторов Россельхознадзора и таможни завершился актом уничтожения продуктов из Европы общим весом в полтонны.

Как сообщает 4 февраля Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, из торговой точки в Приморском районе конфисковали 396 кг сыров, йогуртов и масла из Эстонии, Финляндии и Германии, 53 кг колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и хамона из Латвии, Германии и Испании, а также 7 кг финской рыбы.

Все молочные и мясные продукты 4 февраля были уничтожены путём сжигания, отчитались в ведомстве.

Как уточняет пресс-служба Россельхознадзора, рейд выполнялся в поисках торговых точкек, которые не выполняют указ президента РФ об эмбарго (от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»). Коммерческий ввоз молочных и мясных продуктов из ЕС в Россию запрещён, для личного использования можно привезти не более 5 кг.



