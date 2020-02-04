Маршрутку на «Коле» вытолкнул в кювет водитель легковушки, который хотел обогнать, но передумал

В аварии с маршруткой на 89-м километре трассы «Кола» (Мурманское шоссе) никто не пострадал.

По данным «Фонтанки», в ДТП участвовали легковая машина и микроавтобус, ехавший по маршруту К-801 в Винницы, в направлении от Кировска к Новой Ладоге.

По предварительной версии, 4 февраля около 12 часов на 89-м километре шоссе водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик, но увидел встречный микроавтобус и решил вернуться в свою полосу. И в этот момент он потерял управление – снова выскочил на встречку и ударил маршрутку в левый борт. Она съехала в левый кювет. Пассажиры маршрутки, как и оба водителя, травм не получили.





Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

ДТП произошло в условиях снегопада, и примерно в 10 км от него случилась ещё одна серьёзная авария. Сейчас, судя по карте «Яндекс.Погоды», там продолжает заметать, хотя в Петербурге светит солнце.