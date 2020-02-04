«В Думу — это через край. Может, флагом на митинге помахаю». Художник Вася Ложкин подтвердил «Фонтанке» начало политической карьеры

Знаменитый художник Алексей Куделин, больше известный как Вася Ложкин, подтвердил 4 февраля «Фонтанке», что получил приглашение от партии «Зелёная альтернатива» заняться политикой. Сейчас новая партия проходит процедуру регистрации в Минюсте. Однако Куделин отрицает, что принял решение об участии в парламентских выборах 2021 года.

«Мне позвонили. Я согласился поддержать. Но идти в Думу — это через край уже. Может, на митинге выступлю. Флагом помахаю. Покричу в мегафон. Я люблю в микрофон кричать со сцены (у Куделина есть несколько рок-групп. – Прим. ред.). Может, флагом на митинге помахаю. С другой стороны, могу и депутатом стать. Я же был актёром. Я музыкант, художник. А там много таких! У меня есть юридическое образование. У меня и специальность – «государственное право». Но я не знаю их программу. Если они за всё хорошее, против всего плохого, то я тоже за всё хорошее и против всего плохого! Это же экологи! Не фашисты какие-нибудь. Если окажутся фашистами, прокляну и отрекусь», – рассказал Вася Ложкин «Фонтанке».

Интервью с Васей Ложкиным читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.





Сообщения о подготовке к перезапуску «экологической партии», которая будет вести конструктивный диалог с властями, чтобы нивелировать негативные последствия «мусорной» реформы и контролировать потенциал протестных настроений, связанных с экологией, появились ещё осенью 2019 года. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда отрицал причастность Кремля к этому проекту.

В 2020 году в России уже появились несколько новых политических партий, которые готовятся принять участие в думских выборах 2021 года. «Партия прямой демократии» во главе с соавтором знаменитой онлайн-игры World of Tanks Вячеславом Макаровым готовится к учредительному съезду. В интервью «Фонтанке» «цифровой танкист» заявлял, что открыт к переговорам с администрацией президента. 1 февраля прошёл съезд партии «За правду», председателем которой стал писатель Захар Прилепин.