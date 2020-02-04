Смольный не готов полностью отказаться от сжигания мусора в Петербурге

В ходе общественного обсуждения поправок в правила благоустройства, которые в декабре прошлого года вынес на обсуждение Смольный, группа горожан, а также ассоциация «РазДельный сбор» призвали четко прописать отказ от сжигания отходов на территории Петербурга. С этим не согласились.

Согласно информационному письму комитета по благоустройству, инициаторы критиковали формулировку в действующих правилах. Там записано, что не допускается «сжигание мусора, отходов на территории Санкт-Петербурга, за исключением термической переработки мусора, отходов, осуществляемой в установленном действующим законодательством порядке». Такого порядка участники слушаний не видят и предлагают после слова «Санкт-Петербурга» ставить точку. По их мнению, сжигание не может быть переработкой, а термина «термическая переработка» вообще не существует.

В ответе чиновников, сформулированном в графе «рекомендации» о целесообразности или нецелесообразности внесенных предложений, указано, что, согласно закону, сжигание является частью обезвреживания и прямого запрета на сжигание на территории населенных пунктов нет. С середины года вступят в силу поправки, которые приравнивают к утилизации использование отходов в качестве возобновляемого источника энергии. Перед этим из них необходимо извлекать полезные фракции.

По итогам слушаний предложена формулировка: запрещено сжигание «за исключением обезвреживания отходов термическим способом или утилизации отходов в качестве возобновляемого источника энергии».





Напомним, в конце года Смольный опубликовал для общественного обсуждения проект территориальной схемы по обращению с отходами.

Некоторые ее пункты – в частности, возможность строительства мусороперерабатывающих предприятий в Петергофе и Ломоносове – вызвали протест местных жителей. После этого комблаг заявил, что появление участков в схеме говорит только о возможности строительства и что ни одного такого проекта на данный момент нет.