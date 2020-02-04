Шутка Путина про «поопы» развеселила общественность на встрече в Череповце

Президент России Владимир Путин прокомментировал примерные основные образовательные программы (ПООПы) в российском образовании.

«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать», – заявил 4 февраля Владимир Путин, отвечая на вопрос ректора Череповецкого государственного университета Дмитрия Афанасьева, чем вызвал смех в зале.

Замечание Путина про ПООПы оживило встречу с общественниками в Череповце.



Можно ли их вытащить, спросили у президента.



«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», – ответил он.



*Вы наверняка знали, но ПООПЫ – примерные основные образовательные программы. pic.twitter.com/yPv0FacJWN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020

Руководитель череповецкого вуза указал на то, что в своем послании Федеральному собранию глава государства уделил внимание целевому обучению.





«В сегодняшней версии есть ссылки на так называемые примерные основные образовательные программы. П-О-О-П! Так вот, эти ПООПы, прости господи, мы боимся, что, попав в стандарт, они становятся фактически типовыми и железобетонными», – рассказал Афанасьев. Он спросил, можно ли вытащить эти программы стандартов для учебных заведений.

«И сейчас, в соответствии с действующим законом, они носят только рекомендательный характер. <...> Они созданы, чтобы дать ориентиры, на что обратить внимание», – объяснил ему Путин, подчеркнув, что проверяющие органы не могут требовать точного соблюдения ПООП.

Владимир Путин находится с рабочим визитом в Вологодской области 4 февраля. Ранее на встрече в Череповце он заявил, что поправки к конституции «продиктованы жизнью, а не желанием продлить полномочия».