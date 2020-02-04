В Сестрорецке сотрудника интернет-магазина поймали с фальшивыми деньгами. Их печатал на принтере его друг

Кассу интернет-магазина одежды и обуви наводнили фальшивыми деньгами. Не в последнюю очередь это удалось благодаря близости одного из злоумышленников к бизнесу в Сети.

О поимке двух предполагаемых фальшивомонетчиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает 4 февраля. Дуэт состоял из двоих жителей Сестрорецка, 23 и 24 лет. Трудно поверить, но младший печатал банкноты на обычном принтере. Второй – менеджер крупного интернет-магазина — менял липовые пятитысячные на настоящие в кассе. Так за минувшую осень они провернули свой фокус 11 раз. Чтобы их поймать, экономическая полиция провела оперативный эксперимент.

«29 января на Гагаринской улице в Сестрорецке в салоне такси изготовитель должен был передать очередную партию фальшивок своему подельнику. Однако они оба были задержаны, а 5 поддельных пятитысячных купюр – изъяты», – рассказали в главке.

Изготовителя отпустили под подписку, менеджера поместили под домашний арест. Следствие не исключает, что знает не о всех «подвигах» юношей.





Напомним, Петербург традиционно входит в число регионов, где фальшивомонетчики весьма активны. В октябре минувшего года условный срок получил местный житель Кирилл Митрофанов, который однажды за вечер обошел 9 магазинов, чтобы слить подделки.