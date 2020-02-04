Никиту Белых уволили из библиотекарей за «комнату отдыха». Экс-губернатор Кировской области займется пошивом плюшевых Дональдов Даков и акул

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый по статье о получении взятки, больше не библиотекарь в рязанской ИК-6. Рабочее место бывшего чиновника сочли «шикарным» и перевели его в швейный цех, на участок по изготовлению мягких игрушек. Об этом 4 февраля сообщает рязанская «Новая газета».

По данным издания, решение было принято после визита в учреждение сотрудников центрального аппарата ФСИН. Им якобы не понравилось привилегированное положение бывшего губернатора, «оборудовавшего в библиотеке колонии шикарную по местным меркам «комнату отдыха»». Также члены комиссии подумали, что Белых сможет заработать больше на пошиве игрушек, ведь ему ещё нужно выплачивать многомиллионный штраф. На сайте УФСИН по региону можно посмотреть, какие именно игрушки будет шить бывший губернатор: Дональдов Даков, пингвинов или акул, подозрительно напоминающих об «Икее».

Никита Белых в феврале 2018 года осуждён на восемь лет лишения свободы по делу о получении взяток на сумму около 250 тысяч евро. Дополнительным наказанием стал штраф в размере 48 млн рублей. Денег, как рассказывала его жена Екатерина, катастрофически не хватает. Впрочем, вскоре бывший губернатор останется один — Рейферт подала на развод и помолвилась со своим боссом.



