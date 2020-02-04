Торопливые «Солярисы»: в ДТП на пустом Невском пострадал юноша

Одна из сегодняшних аварий с торопливыми водителями в центре Петербурга оказалась серьёзной. Официальную информацию сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП на Невском проспекте, 68, у Фонтанки, произошло 4 февраля около 5:10. По предварительной информации, мужчина 1997 года рождения на «Хёндэ Солярисе» на регулируемом перекрестке совершил столкновение с «КИА Рио» под управлением мужчины 1985 года рождения. Пострадал пассажир «Рио» – 21-летний юноша. С травмами средней степени тяжести его госпитализировали.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Другая авария – по словам очевидцев, столкновение двух таксистов, – случилась и вовсе ночью, около 3:35, на Садовой улице, 29. Один участник – тоже «Хёндэ Солярис», второй – «Фольксваген Поло». Никто не пострадал.





ГИБДД проводит проверки по фактам ДТП.

Сегодня в Петербурге вообще не везёт таксистам. После этой ночной аварии очевидцы заметили на улицах города ещё три. Так, на Лиговском проспекте, 246, «Хёндэ» сервиса «Везёт» въехал на насыпь и врезался в бетонный забор.

И ещё один таксист попал в аварию днём тоже в центре Петербурга. «Таксист решил повернуть с 1-ой Красноармейской на Московский проспект вторым рядом, и едущий по Московскому проспекту «Мерседес» отправил такси в «Смарт», – пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Таксист говорит, что не увидел «Мерседес» и смотрел направо». Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Отметим, что, по данным ОГИБДД Московского района, с 3 по 7 февраля Госавтоинспекция проводит в Петербурге профилактическое мероприятие «Нелегальное такси», в ходе которого выявляет нарушения в сфере пассажирских перевозок.