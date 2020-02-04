Путин: Поправки к Конституции продиктованы жизнью, а не желанием продлить полномочия

Президент России Владимир Путин опроверг намерение продлить время пребывания у власти путем внесения поправок в основной документ страны.

«Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью. <...> [Они] были предложены мною не для того, чтобы продлить полномочия президента», – заявил 4 февраля Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Череповце.

По его словам, решение об изменениях будут принимать граждане на всенародном голосовании. Путин считает, что это «по сути плебисцит» и «высшая форма демократии». «Люди будут чувствовать себя сопричастными. Люди будут чувствовать себя соавторами», – указал президент, заверив, что так Конституция станет «народной».

Глава государства также подчеркнул, что ему не хотелось бы «погрязнуть в поправках», хотя его радует то, что много людей предлагает свои варианты изменений.

Владимир Путин находится с рабочим визитом в Вологодской области 4 февраля. На сайте Кремля указано, что глава государства собирается обсудить с общественностью «подготовку кадров для экономики и социальной сферы». Это не первый раз, когда президент общается с вологжанами на социальные темы. Так, во время своего последнего визита в Череповец в 2014 году Владимир Путин отметил, что в регионе накоплен «хороший опыт» в сфере охраны семьи и детства.



