Водитель автобуса, сбивший ребенка на самокате в Колпино, отработает ДТП и заплатит государству

Колпинский районный суд Петербурга вынес решение по делу о ДТП с автобусом, в котором серьезно пострадал 10-летний ребенок. Водитель выплатит штраф государству, а компенсацию взыскали с перевозчика.

ДТП произошло около 11:22 25 июля 2019 года в районе дома 29, литера А, по Советскому бульвару в Колпино. Как сообщает 4 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд установил, что водитель рейсового автобуса «ЛиАЗ» маршрута №С-366, следуя со скоростью 37 км/ч по улице Коммуны от Павловской улицы в сторону Адмиралтейской, при виде в своей полосе впереди ребенка не сбавил скорость и не увеличил боковой интервал.

Десятилетний мальчик ехал на самокате в попутном с автобусом направлении вдоль правого края проезжей части. Как установил суд, водитель автобуса, имея техническую возможность предотвратить ДТП, продолжил движение с небезопасным боковым интервалом и сбил ребенка. В результате мальчик получил тяжелые травмы. Ранее говорилось о возможной необходимости ампутировать ногу.

Подсудимый свою вину признал, но от дачи показаний отказался. Колпинский районный суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства и лишением прав на 1,5 года.

Кроме того, с ООО «Питеравто», чей автобус и стал участником ДТП, суд взыскал 2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.



