Смольный не видит причин проводить все реагенты через экспертизу и оставлять опавшую листву на газонах

Комблаг Петербурга опубликовал результаты общественных слушаний по проекту новых правил благоустройства. В частности, спрашивали про реагенты и листья.

Петербургское общество естествоиспытателей, исходя из «презумпции потенциальной экологической опасности», предлагало установить требование высыпать и выливать на дороги Петербурга только те реагенты, которые прошли государственную экологическую экспертизу. Это предложение «учтено частично»: закон требует проводить экспертизу только в отношении новых веществ, а противогололедные материалы и так должны соответствовать требованиям Минтранса. Именно это в итоге предложено отразить в новой редакции правил.

Кроме того, несколько участников слушаний были озабочены уборкой палой листвы на газонах и предлагали ограничить полосу очистки вдоль дорог и магистралей. Причина – «уборка листвы и скошенной травы наносит большой ущерб окружающей среде» и увеличивает количество пыли в воздухе. В отзыве написано, что в условиях городской среды сохранение опада ограничено по сравнению с дикой природой: его разносит по дорогам, под ним выпревает трава, в нем зимуют паразиты. К тому же правила не предписывают сметать листву со всех без исключения газонов.

Предлагалось также запретить использование пылесосов для ручной уборки, воздуходувок, электрокос; ссылались на шумовое загрязнение. Однако в графе рекомендации сообщается, что это повлечет слишком большие расходы бюджета.

Подробнее о предложениях Смольного, которые были вынесены на общественное обсуждение, читайте в материале «Фонтанки».



