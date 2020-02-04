На ремонт тысячи лифтов в Петербурге потратят более 3 млрд рублей

В многоквартирных жилых домах Петербурга в текущем году планируется отремонтировать 535 лифтов и еще 500 — заменить. Об этом 4 февраля сообщил региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

На работы планируется потратить более 3 млрд рублей. В рамках проекта ускоренной замены поставят 500 новых лифтов за счет средств фонда на условиях пятилетней рассрочки.

В 2019 году в жилых домах Петербурга заменили 842 лифта. Всего с 2015 года — 6023.

Напомним, с 2020 года размеры взносов на капитальный ремонт увеличились с 4-5 до 8-9 рублей за квадратный метр. Решение вызвало негодование горожан. Ранее в Жилищном комитете поясняли, что рост ставок позволит направить в текущем году на капремонт 13,2 млрд рублей против 9,8 млрд рублей в 2019 году.



