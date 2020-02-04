«Контроль и изоляция». Больше половины дел о «неуважении к власти» связаны с именем Путина, рассказали авторы доклада «Свобода Интернета - 2019»

Частичная декриминализация «экстремистской» 282-й статьи УК РФ почти в 20 раз снизила количество осуждённых россиян за преступления в Интернете. Если в 2018 году было вынесено 519 обвинительных приговоров, то в 2019-м всего 27. Об этом сообщают авторы доклада «Свобода Интернета – 2019: План «Крепость», который был опубликован во вторник, 4 февраля. Исследование подготовлено международной правозащитной организацией «Агора» вместе с экспертами «Роскомсвободы» и «Общества защиты Интернета».

Больше половины дел по административной статье «Неуважение к власти» связаны с именем действующего президента РФ. Из 78 известных случаев привлечения к ответственности по статье сенатора Клишаса 44 касались упоминания Владимира Путина. Неуважением у россиян, по версии судебной системы, также пользуются «силовики» – 6 дел, «общество» – 4, «губернаторы» – 3 и «судьи» – 3. Сумма всех штрафов составила миллион рублей.





Авторы доклада отмечают, что за 9 месяцев 2019 года блокировкам подверглись 270 000 интернет-страниц, что почти на треть превышает показатели 2018 года. На 100 тыс. больше ресурсов было направлено операторам связи для ограничения доступа.

При этом к концу 2019 года общее количество интернет-ресурсов, подвергаемых блокировке на основании официальных решений органов власти, вынесенных за все время существования «черных списков», составило около 315 тыс. Среди них больше всего решений Федеральной налоговой службы — 109 716 (или 34,8%), Генеральной прокуратуры — 101 946 (32,4%) и российских судов — 50 526 (16%).

«В ушедшем 2019 году российскими властями были приняты ключевые нормативные акты для достижения главной цели их политики в отношении российского сегмента сети интернет — создания суверенного Интернета, с помощью контроля и изоляции», – комментируют доклад в «Обществе защиты Интернета» .

На этом фоне ВЦИОМ ранее во вторник, 4 февраля, сообщил, что «если завтра Интернет исчезнет», то для половины россиян это не станет катастрофой.