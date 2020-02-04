Ансамбль песни и пляски Северного флота не пустили в Норвегию

Российский ансамбль песни и пляски Северного флота не сможет принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес из-за решения властей королевства.

«Обоснованием [в отказе] было ограниченное военное сотрудничество между Россией и Норвегией», – цитирует 4 февраля заявление организаторов фестиваля издание NRK.

Решение о недопуске россиян принимали министерства иностранных дел и обороны, так как ансамбль относится к военному ведомству РФ. Советник по коммуникациям в МИД Вера Хельстрем заявила журналистам, что российские музыканты были бы «украшением» мероприятия, однако «на практике это невозможно».

Организаторы фестиваля Barents Spektakel отмечают, что сотрудничество в культурной сфере между РФ и Норвегией никогда не прерывалось, несмотря на политические разногласия.



