СК: Придавленный плитой на Петровской косе выжил, но проверка идёт

Придавленный железобетонной плитой в Петроградском районе Петербурга оказался живым. Информацию местной администрации о гибели рабочего опровергли в Главном следственном управлении СК по городу.

56-летний мужчина с места ЧП был госпитализирован в Мариинскую больницу, рассказали в ведомстве. Тем не менее, по факту падения плиты ограждения на человека проводится доследственная проверка. В ГСУ СК по Петербургу утверждают, что забор в «ромбик» на Петровской косе, по первоначальным данным, упал под натиском ветра, а злополучным ПО-2 огорожена территория Речного яхт-клуба профсоюзов. Гендиректор же частного учреждения Вадим Епишин говорит, что у них ничего такого не происходило.

Ранее в администрации Петроградского района сообщили, что 56-летний мужчина погиб во время установки забора на стройплощадке.



