Без древесных ушей, чеснока и яблочного сока. Каких продуктов лишит Петербург коронавирус

Крупнейшие продуктовые сети России прекращают импорт фруктов и овощей из Китая. «Фонтанка» внимательно присмотрелась к 110 тыс. тонн китайских продуктов, которые в 2019-м пересекли петербургскую таможню – мерлузам, древесным ушам и акульим плавникам.

автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы коронавируса приостановил «Магнит». X5 Retail Group сообщила, что ищет альтернативных поставщиков продуктов, которые завозила из Поднебесной, – в основном имбиря и чеснока.

Продуктовое эмбарго 2.0

На фоне снижения импорта китайских продуктов цены на фрукты и овощи на Дальнем Востоке уже подскочили в полтора-два раза. Во Владивостоке с прилавков магазинов вообще пропали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны – сетевики не могут закупать дорогие овощи у местных производителей.

Китай – важный поставщик продовольствия в Россию. На него приходится 1,1 млн тонн из общего импорта еды в 18 млн тонн. А в некоторых категориях и товарных группах Китай может похвастаться лидирующими позициями. Если сейчас прервутся сложившиеся за много лет потоки китайских продуктов, их замещение станет не менее серьезным вызовом, чем эмбарго 2014 года.

По данным таможенной статистики, в прошлом году (за январь – ноябрь 2019 года, более свежей статистики пока нет) на Китай пришлось около четверти всех овощей. Хотя, конечно, со своим местным колоритом. Первые три региона-лидера по импорту овощей – на Дальнем Востоке. Список основных категорий простецкий: помидоры, морковь, лук, капуста, картошка. На фоне запрета импорта этих товаров из Европы задача обеспечения свежими витаминами жителей Сибири и Дальнего Востока может оказаться не такой простой, как это хотели бы показать чиновники.





Для понимания. В Приморском крае крупнейшая продуктовая группа по импорту – «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» – 183 тыс. тонн. Ближайший конкурент, занявший в регионе второе место по этой позиции, – Пакистан со скромными 3,6 тыс. тонн. Да, вероятно, какая-то часть импорта, идущего в итоге на Дальний Восток, у нас оформляется на таможне в других регионах (например, в Москве). А что-то, несомненно, выращивается на месте. Но вопрос, чем замещать прямо сейчас эти 183 тысячи тонн картошки и помидоров, если из боязни вируса власти решат перекрыть импорт, пока остается открытым. Из Белоруссии картошку с морковкой во Владивосток, конечно, не навозишься.

В Забайкальском крае например, если смотреть на ситуацию глазами таможенника, вообще 99% всего продовольственного импорта – это Китай. Оттуда везут и овощи, и фрукты, и сахар, и выпечку, даже корма для животных – и те китайские. Но в Забайкалье собственное производство падает, а в местном статистическом ведомстве отмечают, что 79% фруктов и овощей выращивается частным порядком, промышленные масштабы там совсем мизерныеl. Читинцам, похоже, останется надеяться только на тех же китайцев, которые уже успели переехать в Россию и занялись сельским хозяйством.

Хорошо заметен Китай и на рынке даров моря – около 23% импорта также приходится именно на него. Это тоже проблемная категория, под эмбарго. А отечественное рыбоводство, как и сельское хозяйство, пока далеко от выполнения задач по полному обеспечению страны всем необходимым.

Выпить и закусить

Из почти трех тысяч наименований китайской продукции, прошедшей через петербургскую таможню в прошлом году, к еде и напиткам можно отнести лишь полторы сотни. Зато уникальности некоторых видов продуктов можно позавидовать. По соседству с яблоками, креветками и помидорами – кораллы в порошке (400 кг), сердцевидки (4,6 тонны) и даже какие-то остатки от производства крахмала – аж 252 тонны. «Фонтанка» составила рейтинг самых популярных китайских продуктов, которые в Россию пропустили петербургские таможенники.

Лидером рейтинга стал китайский яблочный сок. Его в прошлом году только через петербургскую границу перевезли 16,5 тыс. тонн на общую сумму $16,2 млн. Все другие напитки пользовались куда меньшей популярностью – сока не из яблок в общей сложности перевезли только 3,3 тыс. тонн на $5,7 млн.

Надо иметь в виду, что в основном речь в таможенной статистике идет о концентрате сока. Привычный нам вкус яблочного сока получается при разбавлении водой в соотношении 1:4. То есть потенциально речь может идти более чем о 80 млн литровых упаковок сока. Для сравнения, по данным Росстата, общий объем производимых в стране соков в 2019 году составил около 380 млн литров, в том числе из того самого концентрированного сока. Кстати, яблочный сок – основа для приготовления «сокосодержащих напитков» практически всех вкусов (от виноградного до вишневого).

Чтобы обозначить место Петербурга на карте российского импорта сока, стоит сказать, что всего в Россию за прошлый год его было ввезено 67 тыс. тонн, а на петербургских таможнях было оформлено больше половины – 35,6 тыс. тонн. На нашем рынке импортного яблочного сока доминирует именно Китай, на него приходится 40% объемов. С большим отрывом от него идет Узбекистан, а затем Польша, которая таким образом компенсирует действующее с 2014 года эмбарго на свежие фрукты.

Не менее значительно положение Петербурга на рынке чеснока. Городским таможенным брокерам он видится лишь третьим после сока и грейпфрутов. Наши почти 12 тысяч тонн китайского чеснока – это, как и в случае с соками, – четверть всего импорта. А говоря о доминировании, китайский яблочный сок нервно глядит на чеснок: 70%.





С учетом того, что промышленное выращивание чеснока в нашей стране находится в зачаточном состоянии, и все отечественные производители дают лишь считаные единицы процентов от общего потребления в России, можно смело говорить, что семь из десяти зубчиков в головке каждого чеснока на всех кухнях в нашей необъятной родине – китайские (а каждая пятая – прошла через Петербург). Вот уж где настоящая экспансия! И это еще ничего – три года назад Китай занимал где-то 85% рынка. Сейчас его хотя бы немного подвинули наши партнеры из Ирана, которые утроили поставки за эти годы (6,7 тыс. тонн).Однако положение Китая и, соответственно, Петербурга в чесночной индустрии страны остается пока незыблемым.

Овощебаза

Еще в числе лидеров вполне обычные овощи-фрукты. Например, грейпфруты. Их из Китая через Петербург в тоннах проходит не намного меньше, чем яблочного сока, – 16,1 тыс. тонн. Этот уже не экзотичный для нас цитрусовый – тоже по большей части китайский – почти на 60%. Позиции Петербурге в его транспортировке не менее заметны: каждая пятая долька китайского грейпфрута – наша.

Шампиньоны идут во многих торговых классификациях как овощи (но не в таможне), и Китай по импорту этого продукта даже не доминирует, а просто подавляет всех конкурентов – 96,6%. Через Петербург проходит пятая часть всего объема – около 5,5 тыс. тонн.

Более традиционные для российского стола овощи из Китая в Петербург везут куда меньше, чем на Дальний Восток. Помидоров – почти 3 тыс. тонн, но это консервированных. Свежих – всего 94 тонны. Также из заметных позиций – 2,8 тыс. тонн малины и 2 тыс. тонн груш. Остального еще меньше. Тыквы и кабачков – 205 тонн. Лука – 214 тонн. Это и репчатого, и лука-шалота. Совсем нет в статистике петербургской таможни огурцов и картофеля из Поднебесной.

То, что мы ждали найти, – чай. Его – самых разных видов – через петербургскую границу из Китая в прошлом году пришло 270 тонн. Это не очень много – мощность крупнейшей в нашем регионе фабрики «Орими» 90 тысяч тонн в год. Но традиционный китайский чай – это вещь особенная и явно не массовая.

Чего мы не ожидали – так это соли. Обычной столовой. В Петербург из Китая её привезли почему-то 1600 тонн. Где-то в среднем по 11-12 рублей за килограмм. Что с ней делают и почему не хватает обычной российской соли – вопрос для отдельного изучения.

Кто живет на дне морском

Самыми экзотическими позициями может похвастаться морская продукция. К примеру, Петербургу достаются лавры главных ворот для популярного китайского эндемика – тилапии – больше половины ее импорта (3 тыс. тонн).

«У нас завоз тилапии в прошлом году исчислялся тысячами тонн, – рассказывает Евгений Личкей, менеджер по продажам ООО «Белуга», которая занимается оптовыми продажами импортной рыбы. – Кроме нее есть тихоокеанская скумбрия и молочная рыба, но филе тилапии – самая популярная позиция».

В компании уверяют, что петербуржцам нечего бояться коронавируса – тилапия попала под запрет на ввоз морепродуктов из Китая, который вступил в силу 9 января и не связан с эпидемией. «Мы реализуем то, что заказывали еще в прошлом году. И в любом случае контейнеры из Китая в среднем идут в течение двух месяцев. Мы с ними работаем с 2017 года, их товары занимают у нас около трети всей продукции. Пока не знаю, что будем делать, если закроют границы», – сокрушается Евгений.

Благодаря Поднебесной, в Петербурге можно купить и мороженую акулу. Её в общей сложности через петербургских таможенников прошло 25 тонн. В городе нашлось как минимум три компании, торгующие стейками из хищной рыбы по цене от 165 рублей за кило. Самое популярное в России блюдо из акулы – суп из плавников. В оптовой компании ООО «Орион» «Фонтанку» заверили, что в Петербурге продукт пользуется спросом. На вопрос, как на продажи повлияла паника вокруг коронавируса, директор компании Александр Кузнецов отвечает: «Да мы сами его боимся».

Гораздо сложнее в Петербурге оказалось найти съедобную медузу. Её продает лишь одна сеть магазинов, да и то в виде салата с кунжутом, красным перцем и уксусом. За баночку объемом 200 г просят 340 рублей. На этикетке указано, что изготовитель российский. Но где у нас такое ловят, продавцы сказать затруднились: скорее всего, наши соотечественники лишь расфасовывают привезенную из Китая медузу. Через петербургскую таможню её в прошлом году прошло 300 кг – столько же, сколько консервированных осьминогов, но чуть меньше, чем кораллов и порошка из панцирей моллюсков – их привезли 400 кг. Используются они в основном как приправа.

В лидерах рейтинга оказались и китайские грибы (кроме шампиньонов). В общей сложности за прошлый год через петербургскую границу прошло 6,9 тыс. тонн. Здесь, по всей вероятности, экзотика не в тренде – древесных ушек (лечебные грибы, которые особенно ценятся в китайской кухне, они же – аурикулярии) привезли всего 200 кг. Несмотря на странное название и внешний вид, их часто можно встретить в китайских ресторанах в супах и в жареном виде в кляре.

Елизавета Ивантей, специально для «Фонтанки.ру»