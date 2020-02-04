Четыре трупа в заброшенной в/ч в Коломягах стали уголовным делом. Эксперты изучают содержимое канистры

Гибель четырёх человек в заброшенной воинской части Приморского района стала уголовным делом, сообщает 4 февраля ГСУ СК по Петербургу.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По данным «Фонтанки», внешних признаков насильственной смерти на трупах двух женщин и двух мужчин нет, лишь ссадины, характерные для образа жизни бездомных людей. Однако рядом, как сообщалось ранее, была найдена канистра с тёмной жидкостью. Возможно, причина групповой смерти кроется именно в ней. В ГСУ СК по Петербургу отметили, что содержимое ёмкости было отправлено на экспертизу, как и тела умерших.

Напомним, четыре трупа были найдены накануне в заброшенной воинской части на 3-й линии 2-й половины. По заключению судмедэксперта, две женщины и их спутники умерли три дня назад.



