Открытое небо над Пулковскими высотами

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На подъезде к Пушкину вдоль Петербургского шоссе строительная компания «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории.

Престижный малоэтажный микрорайон получил название «На Царскосельских холмах». Он находится на том же расстоянии (7 км) от аэропорта «Пулково», как летняя резиденция английских королей Виндзорский замок от лондонского аэропорта «Хитроу».

С начала 2020 года в «Пулково» начал действовать режим «открытого неба» для полетов из Европы. Это значит, что прямых рейсов заграницу из Санкт-Петербурга стало больше.

Рейсы по «открытому небу» могут осуществлять авиакомпании из Бельгии, Польши, Нидерландов, Дании, Португалии, Ирландии, Румынии, Исландии, Сербии, Латвии, Словакии, Литвы, Словении, Люксембурга, Финляндии, Швеции, Эстонии, Норвегии, Македонии, Швейцарии и Мальты. Ещё для девяти стран действуют некоторые ограничения на пункты отправления и прилета.

Эксперты считают, что открытие «свободы воздуха» вкупе с введением электронных виз повысит транспортную доступность Петербурга и окажет положительное влияние на экономику города. В числе новых авиаперевозчиков будут и лоукостеры. Помимо увеличения потока туристов, это может послужить стимулом для тех горожан, которые раньше на путешествия не решались.

Жители «Царскосельских холмов» по современным многополосным магистралям за 10 минут могут добраться до аэропорта, а за 30-40 – попасть в любой район города. Воздушные трассы проходят в стороне от жилых комплексов, над промышленной зоной.

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