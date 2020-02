Китай думает, как спасать экономику. И готовит больничные палаты размером со стадион

Антикризисный план для поддержки экономики в условиях вспышки коронавируса разрабатывают китайские власти. Социально-медицинская проблема неизбежно снизит рост в первом квартале.

Об этом 4 февраля сообщает Reuters. Источники агентства утверждают, что руководство КНР решает вопрос о снижении примерно на 6% запланированного на текущий год целевого показателя экономического роста. Среди ожидаемых мер — понижение ключевой ставки Центробанком и сокращение нормативов резервных требований для банков. При этом Народный банк Китая уже выделил финансовой системе более 200 миллиардов долларов, чтобы вернуть доверие инвесторов.

Также, по мнению аналитиков, власти намерены свести к минимуму потери рабочих мест. Для этого чиновники увеличат расходы, налоговые льготы и субсидии в секторах, наиболее пострадавших от новой инфекции. Это розничная торговля, общественное питание, логистика, транспорт и туризм. Увеличение расходов должно увеличить коэффициент годового дефицита бюджета — с 2,8% в прошлом году до 3% в наступившем.

Ранее индекс CSI 300, состоящий из акций компаний, торгующихся на Шанхайской и Шеньчженской биржах, упал на 7,9%. Это худший результат после кризиса в августе 2015-го. Тем временем из Китая приходят очередные эффектные видео — из больничной палаты величиной со спортивную арену и из крематория примерно таких же размеров.

By the number of beds in #Wuhan Vulcan Mountain Hospital, you can imagine the epidemic situation. However, is this collective isolation? ??????????????????????????????????? #coronaviruschina pic.twitter.com/N8aoYImhtw

Напомним, сегодня первый военный борт из России вылетел в КНР, чтобы забрать оттуда 200 сограждан. На очереди еще четыре рейса, а вот чартеры в ближайшее время будут приостанавливать. В провинции Хубэй, где находится очаг коронавируса, остаются 177 россиян.

На утро 4 февраля жертвами новой инфекции считаются 427 человек.

Worker in #Wuhan crematorium singing songs to pretend everything alright, at the same time he took this video to tell the world what is going on under #WuhanPneumonia epidemic.

(P.s. 1 Yellow bag= 1 Dead body, usually for bodies died in this virus) https://t.co/RikaGiYd0r