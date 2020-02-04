«Левада-центр»: Половина россиян не ждёт при Мишустине улучшения работы правительства. Каждый десятый считает, что «будет хуже»

46% россиян не ждут улучшения работы правительства России после смены премьер-министра с Дмитрия Медведева на Михаила Мишустина. Почти каждый десятый (9%) гражданин РФ считает, что качество работы кабмина станет ещё хуже. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Левада-центра».

Больше трети россиян (38%) сохраняют надежды на перемены к лучшему при новом премьере.

«Новому деятелю всегда выдается кредит доверия на недолгий период, учитывая скромную политическую конкуренцию и потребность в новых лицах, когда люди годами называют одних и тех же политиков. О реальном же отношении к новому премьеру и правительству можно будет судить только через полгода-год», – объясняет цифры социолог «Левада-центра» Карина Пипия.





Про Михаила Мишустина до того, как президент Владимир Путин предложил его кандидатуру на пост премьера, никогда не слышали большинство граждан страны – 85%.

Комментируя качество работы кабмина Дмитрия Медведева, который просидел в Белом доме почти 8 лет, три четверти россиян (74%) сказали, что положение дел в стране за эти годы лучше не стало. Лишь каждый пятый (22%) положительно оценивает деятельность правительства Медведева.

Сам экс-премьер и третий президент РФ после отставки заявлял, что остался доволен работой своего кабмина. Новый глава правительства, напротив, подверг предшественника публичной критике и пообещал персональную ответственность вице-премьерам за неоднократные переносы сроков исполнения поручений Путина.

Опрос «Левада-центра» был проведён с 23 по 29 января 2020 года среди 1600 человек из 137 населенных пунктов 50 российских регионов.

В конце января не зависимая от государства социологическая служба сообщила, что первые действия нового председателя правительства России Михаила Мишустина одобряют 48% россиян, что всего на 10% выше последних оценок работы премьера Медведева. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста.