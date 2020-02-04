Снежная туча идёт на Петербург с востока. В условиях метели с трассы сошла маршрутка

Прогнозы синоптиков на 4 февраля сбываются: пока в Петербурге светит солнце, в Ленобласти метёт метель. Судя по «Яндекс.Погоде», снег идёт с востока. Об этом свидетельствует и видеозапись с места ДТП на автодороге «Кола» (Мурманском шоссе), выложенная в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Судя по кадрам очевидца, микроавтобус (по словам очевидца, маршрутка) съехал в кювет на 89-м километре трассы, между деревнями Дусьево Кировского района и Кисельня Волховского района Ленобласти. На обочине стоит на аварийке легковая машина, с противоположной стороны дороги – фура «Магнита», тоже на аварийке. На место прибыла скорая помощь.

Официальной информации об этом ДТП пока нет. В комментариях отмечают, что снега намело уже 15 сантиметров, и он не прекращается.







