Группа ЦДС дарит дополнительные скидки на квартиры и паркинг до 9 февраля

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС запускает акцию «Неделя теплых скидок». До 9 февраля застройщик дарит всем покупателям дополнительные скидки на квартиры в размере до 100 тысяч рублей и на паркинг в размере 50 тысяч рублей.

До 9 февраля Группа ЦДС дарит всем покупателям дополнительные скидки на квартиры в пяти жилых комплексах.

Наибольший дисконт – 100 тысяч рублей – предоставляется покупателям двухкомнатных квартир в жилом комплексе ЦДС «Северный» (корпусы 1-7). Покупатели однокомнатных квартир в данном объекте могут сэкономить до 50 тысяч рублей.

Дополнительную скидку в 50 тысяч рублей также получают покупатели квартир в жилых комплексах ЦДС «Московский» (корпусы 3 и 4), ЦДС «Полюстрово», ЦДС «Елизаровский», ЦДС «Приневский» (корпус 1, для квартир, реализуемых по уступке).

Дополнительная скидка на паркинг в размере 50 тысяч рублей предоставляется при единовременной покупке квартиры и машиноместа в жилых комплексах ЦДС «Московский», ЦДС «Приневский» (кроме корпуса 4), ЦДС «Весна», ЦДС «Новое Мурино», ЦДС «Новое Янино», ЦДС «Елизаровский».

Скидки суммируются с другими акционными предложениями по данным объектам. Предложение действительно при бронировании квартиры или заключении договора с 4 февраля до 9 февраля 2020 года. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте https://www.cds.spb.ru

Справка о Группе ЦДС

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/, ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration, ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration, ЖК «Приневский» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/, ЖК "Весна" – застройщик ООО "Универсал Инвест", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/vesna-2/documents/, ЖК Новое Мурино – застройщик ООО "ИнвестКапитал", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-murino/documents/?doc_type=project_declaration, ЖК «Новое Янино» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/, ЖК «Северный» – застройщик ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф