Петербургские таксисты покоряют вершины, останавливают трамваи и встречают гостей

За первую половину дня 4 февраля в Петербурге произошло как минимум три ДТП с участием автомобилей такси. Одна из легковушек «пошла на взлет» и приехала в забор.

Самое «свежее» ДТП случилось в первом часу дня на Торжковской улице, недалеко от набережной Черной речки, сообщает читатель «Фонтанки». По его словам, таксист не виноват. Из-за аварии на Торжковской встали трамваи, пишет читатель.

Утром на площади Восстания в ДТП попало легковое такси «Ситимобил». Его зацепил «гость из Карелии», рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей. Участники ДТП заняли один ряд, но сильной пробки не спровоцировали.





Самая серьезная авария произошла на Лиговском проспекте, у дома 246, сообщает в группе очевидица Ирина. Hyundai фирмы «Везёт» вылетел с дороги перед железнодорожным переездом, въехал на верх насыпи и врезался в бетонный забор.

О пострадавших не сообщается, но на фото видно, что на месте работала машина реанимации. Подробности ДТП уточняются.