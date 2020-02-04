Первый военный самолет вылетел для эвакуации россиян из эпицентра коронавируса в Китае
Ил-76 Министерства обороны РФ вылетел в Китай для того, чтобы забрать из провинции Хубэй первую группу из 200 граждан России. На очереди еще четыре рейса.
«Борт поднялся в воздух с аэродрома Восточного военного округа. В самолете находятся военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами», - сообщает 4 февраля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
Ранее стало известно, что в Улан-Удэ к вылету в Ухань было подготовлено пять военно-транспортных Ил-76. Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что через республику будут эвакуировать россиян из Китая. Однако Улан-Удэ военные будут использовать только в качестве пункта для дозаправки. Городские больницы никого не будут принимать на карантин.
По данным российских дипломатов, в провинции Хубэй остаются 177 россиян. Посол РФ Андрей Денисов полагает, что граждан страны успеют вывезти до завтра. Наших соотечественников среди зараженных коронавирусом в Ухане нет.
Справка:
По последним данным СМИ, коронавирус убил в Поднебесной уже 427 человека. Эпицентром эпидемии считается 11-миллионная столица провинции Хубэй Ухань. Исследователи полагают, что очагом заражения стал местный рынок.
Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января стало известно, что 2019-nCoV все-таки проник в Россию. 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.