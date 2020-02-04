Первый военный самолет вылетел для эвакуации россиян из эпицентра коронавируса в Китае

Ил-76 Министерства обороны РФ вылетел в Китай для того, чтобы забрать из провинции Хубэй первую группу из 200 граждан России. На очереди еще четыре рейса.

«Борт поднялся в воздух с аэродрома Восточного военного округа. В самолете находятся военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами», - сообщает 4 февраля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.

Ранее стало известно, что в Улан-Удэ к вылету в Ухань было подготовлено пять военно-транспортных Ил-76. Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что через республику будут эвакуировать россиян из Китая. Однако Улан-Удэ военные будут использовать только в качестве пункта для дозаправки. Городские больницы никого не будут принимать на карантин.

По данным российских дипломатов, в провинции Хубэй остаются 177 россиян. Посол РФ Андрей Денисов полагает, что граждан страны успеют вывезти до завтра. Наших соотечественников среди зараженных коронавирусом в Ухане нет.



